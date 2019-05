Banker får påbud: Lånevilkår er i strid med loven

Bankkunder skal varsles om prisændringer seks måneder forinden. Det har flere banker ikke overholdt.

Flere banker i Danmark har ikke overholdt reglerne for, hvordan kunder skal varsles, hvis renten eller gebyret på boliglån bliver ændret.

Sådan lyder det fra Finanstilsynet, der har påbudt bankerne at efterleve reglerne efter en undersøgelse blandt fem banker i Danmark.

Som hovedregel skal kunderne varsles seks måneder før, hvis renter eller gebyrer bliver ændret.

Derudover skal kunden have mulighed for at slippe ud lånet uden ekstra omkostninger - også inden for seks måneder.

I flere af bankerne fremgik det af lånevilkårene, at bankerne kunne hæve renten eller rentetillægget uden varsel eller med et kortere varsel end det.

- Bankernes vilkår for at ændre rente og gebyrer skal afspejle de regler, der gælder, og sikre at kunderne får det varsel, de har krav på, siger kontorchef Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets kontor for forbrugerbeskyttelse, i en pressemeddelelse.

Finanstilsynet har undersøgt lån, der går under betegnelsen realkreditlignende lån.

Det er lån på mindst 100.000 kroner med en løbetid på mindst ti år, der har pant i en bolig, sommerhus eller landbrugsejendom.

I 2018 blev der ydet lån af den type for omkring 42 milliarder kroner.

Det svarer til omkring 15 procent af det samlede udlån til boliger med pant i fast ejendom i Danmark.

De fire banker, der har fået påbud, fra Finanstilsynet er Handelsbanken, Spar Nord, Sydbank og Danske Bank.

Nordea var også en del af Finanstilsynets undersøgelse, men banken har ikke fået nogle påbud.

/ritzau/