Banker giver næsten alle privatkunder corona-hjælp til lånet

Der er stadig få privatkunder, som har brug for hjælp fra banken under corona. Men hjælpen er tilgængelig.

Næsten alle privatkunder har kunnet få hjælp af banken under coronakrisen.

Det fremgår af tal fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for den finansielle sektor, herunder bankerne.

Under coronakrisen har fire af landets største banker indtil videre givet hjælp til cirka 5200 privatkunder. Samlet udgør hjælpen mindst 125 millioner kroner.

Det svarer til, at 98 procent af privatkunderne, hvor der har fundet en sagsbehandling sted, har fået hjælp af banken, siger Niels Arne Dam, cheføkonom og underdirektør i Finans Danmark.

- Tallene viser, at bankerne hjælper langt de fleste af de privatkunder, der er kommet i økonomisk klemme under coronakrisen.

- Det skal ses i sammenhæng med, at 98 procent af de virksomheder, hvor der har fundet en egentlig sagsbehandling sted, også har fået hjælp i banken.

- Der tegner sig med andre ord et klart billede af, at bankerne hjælper både virksomheder og privatkunder i stor stil, siger han i en pressemeddelelse.

Privatkunderne har fået hjælp i form af ydelseshenstand på banklån, bevilget overtræk i banken for at kunne betale deres realkreditlån samt låne- og kreditforhøjelser.

Ifølge Finans Danmark er det stadig relativt få privatkunder, som indtil videre har haft behov for at få hjælp af banken.

Det er selvfølgelig positivt, bemærker Niels Arne Dam.

- Langt de fleste familier er heldigvis økonomisk godt rustet til coronakrisen. Mange privatkunder har en sund økonomi med et ret stort rådighedsbeløb og en pæn opsparing.

- Hertil kommer, at regeringens lønkompensationsordninger betyder, at mange danskere heldigvis kan beholde deres job, og skulle de blive ledige, har vi i Danmark et solidt dagpengesystem, siger han.

Det er ifølge cheføkonomen medvirkende til, at antallet af privatkunder, der har fået økonomisk hjælp i banken, indtil videre ikke er højere.

Finans Danmarks forventning er dog, at det billede vil ændre sig, hvis krisen bliver længerevarende.

Tallene i analysen stammer fra Danske Bank, Nordea, Nykredit og Spar Nord.

/ritzau/