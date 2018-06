Banker imødeser granskning af udlandsgebyr med ro i sindet

Bankers forhøjelse af udlandsgebyr skal granskes af forbrugervagthund. Banker forsvarer stigning.

Udsigten til, at flere bankers forhøjelse af et gebyr for betaling med visa/dankort i udlandet nu formelt skal undersøges af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, modtages med sindsro af bankerne.

- Vi mener, at de ændringer, vi har foretaget, er i overensstemmelse med reglerne, og vi opfatter det sådan, at vi har en god dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om den undersøgelse, de har iværksat, skriver Jyske Bank i en kommentar.

Den kommer, efter at konkurrencemyndigheden lørdag har meldt ud, at den finder anledning til at se på, om fem bankers såkaldte valutatillæg er urimelig højt, efter at de satte gebyret op med op mod 50 procent sidste år.

Flere medier har beskrevet, at Jyske Bank, Danske Bank, Nordea, Handelsbanken og Sydbank satte gebyret op fra 1,0 procent til 1,5 procent for brug af kort i Europa. Gebyret for brug i resten af verden gik fra 1,5 procent til 2,0 procent.

I Nordea forklarer Mads Skovlund, bankdirektør med ansvar for privatkunder, stigningen med øgede omkostninger for banken.

- Vi har valgt at hæve prisen på visakortet, men samtidig gøre mastercardet billigere, fordi det er det, vi anbefaler vores kunder at bruge, når de er i udlandet, blandt andet på grund af de gode forsikringer, der er tilknyttet kortet.

- Så vi ser det som en samlet pakke, hvor vi prøver at lave en fair prissætning af både vores visakort og Mastercard. Vi er selvfølgelig altid klar til at tage en dialog med myndighederne, hvis de ønsker det, siger han i en skriftlig kommentar.

Også Danske Bank har tidligere forklaret stigningen med øgede omkostninger.

Hverken Jyske Bank eller Nordea havde mulighed for at svare på spørgsmål ud over den skriftlige kommentar.

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen betyder "urimelig højt" i denne sammenhæng, at gebyret er højere, end det ville havde været, hvis der var "virksom konkurrence".

Hvis styrelsen kommer frem til, at stigningerne var urimelige, kan den påbyde bankerne til at sætte gebyrerne ned.

