Bauhaus overvejer rettens vej for at få åbnet byggemarkeder

Modsat andre byggemarkeder skal kunderne i Bauhaus bestille tid. Konkurrenceforvridende, mener direktør.

Mens mange byggemarkeder mandag efter måneders nedlukning igen kunne lukke kunder ind fra gaden, skal man bestille tid, hvis man vil i Bauhaus.

De fleste af kædens varehuse er nemlig så store, at de er ramt af et krav om tidsbestilling, hvis de skulle genåbne.

Det har fået direktør Mads Jørgensen til at kræve en forklaring fra landets erhvervsminister, Simon Kollerup (S), som han har sendt et brev til.

- Det gør jeg, fordi det er dybt ulogisk. Det er stærkt konkurrenceforvridende, for jeg mister omsætning og indtjening hver eneste dag i forhold til resten af branchen, siger Mads Jørgensen.

Foruden et krav om tidsbestilling skal butikker over 5000 kvadratmeter også sikre mere plads til de kunder, de lukker ind.

Butikkerne skal sørge for 250 kvadratmeter per kunde, hvilket betyder, at en butik på 5000 kvadratmeter kan lukke 20 kunder ind ad gangen.

Kvadratmeterkravet er mere end ti gange så stort som det, butikker mellem 2000 og 4999 kvadratmeter skal leve op til for at få lov til at åbne.

Bauhaus advokater er også ved at undersøge, om beslutningen er i strid med principperne om ligebehandling i dansk ret.

Det undersøges også, om der er tale om et ekspropriativt indgreb - hvor myndigheder overtager privat ejendom - som giver adgang til erstatning for mistet omsætning.

