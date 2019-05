Bavarian Nordic fortsætter udvikling med underskud til følge

Mens Bavarian Nordic udvikler nye produkter, der skal fylde kassen, tager selskabet endnu et underskud.

I 2019 forsøger Bavarian Nordic fortsat at udvikle den næste guldkalv, der skal forgylde selskabet. Imens må selskabet konstatere endnu et tab i, hvad der ventes at blive et underskudsår.

Det kan også ses på regnskabet for de første tre måneder af året, hvor driften i selskabet gav et minus før skat på 104 millioner kroner.

Bavarian Nordic producerer vacciner og udvikler lægemidler mod kræft.

Bavarian Nordics indtægter lander ofte i store klumper. Det kan være, når regeringer lægger ordrer, eller hvis selskabets samarbejdspartnere sender betalinger afsted efter fremskridt i udviklingen af lægemidler.

Det var på forhånd varslet, at Bavarian Nordic ikke regner med at få de store indtægter i 2019. En omsætning på 600 millioner kroner ventes at give et underskud på 360 millioner kroner. De forventninger fastholdes efter første kvartal.

2018 blev et venteår for Bavarian Nordic, hvor der ikke var nogle store ordrer eller store fremskridt i udviklingen af lægemidler.

Ifølge direktør Paul Chaplin kommer 2019 og 2020 til at kræve mere tålmodighed, mens Bavarian Nordic udvikler nye produkter.

I forbindelse med regnskabet udtaler han:

- Som udlagt i vores strategi, vil 2019 og 2020 være overgangsår for Bavarian Nordic, hvor vi foretager betydelige investeringer i forskning og udvikling samt i vores nye fyldefabrik – alt sammen med det formål at sikre den fremtidige indtjening, vækst og profitabilitet.

/ritzau/