Bavarians vaccine viser tegn på beskyttelse mod nye varianter

Et forsøg med dyr bekræfter, at Bavarians vaccine danner antistoffer mod britisk og sydafrikansk variant.

Coronavaccinen fra Bavarian Nordic har i forsøg med dyr dannet høje niveauer af antistoffer mod den britiske og sydafrikanske variant.

Det oplyser Bavarian Nordic i en meddelelse til fondsbørsen.

Der er tale om resultater fra prækliniske forsøg, som er de indledende forsøg i udviklingen af medicin, inden man begynder at teste på mennesker.

Her har en analyse vist, at vaccinen danner antistoffer, der er 50 gange højere end personer, som har været smittet med coronavirus.

Tidligere forsøg har vist, at vaccinen også havde en effekt mod den gængse variant af coronavirus, som udspringer fra Wuhan i Kina.

- Vi er glade for at bekræfte vores covid-19-vaccines stærke antistofrespons mod nye og mere bekymrende varianter af virusset, siger topchef Paul Chaplin i meddelelsen.

Trods de positive resultater med vaccinen fra Bavarian Nordic, der er udviklet af forskere fra Københavns Universitet, er der meget langt til, at den kan blive taget i brug.

Når man udvikler medicin, skal det testes på mennesker i tre faser - 1, 2 og 3.

Bavarian Nordic er i øjeblikket i gang med at teste vaccinen på mennesker i et fase 1-forsøg og har planlagt at starte et fase 2-forsøg inden udgangen af juni.

Hos Sydbank påpeger aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen, der følger medicinalbranchen tæt, at vaccinen fortsat mangler at bestå den helt store test.

- Bavarian Nordic mangler at bevise, at man også kan opnå samme effekt på mennesker, som man har vist i dyreforsøg.

- Det kunne godt tyde på, at man står med en effektiv vaccine - også mod mutationer. Der er et fundament at bygge videre på, men der er langt endnu, siger han.

Søren Løntoft Hansen giver det selv 20 procent sandsynlighed, at vaccinen ender med at blive godkendt og komme på markedet.

Bavarian Nordic er på jagt efter penge, der skal finansiere et eventuelt fase 3-forsøg, som altså er sidste skridt, inden vaccinen potentielt kan blive godkendt.

Bavarian Nordic har udtalt, at vaccinen, hvis alt klapper, kan komme i produktion næste år.

Dermed er det danske selskab meget langt efter frontgruppen inden for udviklingen af coronavacciner.

I EU er der godkendt fire vacciner til brug. Derudover er der ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mere end 250 projekter i verden, hvor virksomheder eller for eksempel universiteter forsøger at udvikle en vaccine.

Omkring en tredjedel af vaccinerne er i gang med at blive testet på mennesker.

