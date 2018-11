Bech-Bruun huser storbank dømt for udbyttesvindel i Schweiz

Morgan Stanley brugte dansk datterselskab med adresse hos advokatfirma til at kræve udbytteskat fra Schweiz.

Advokatfirmaet Bech-Bruun knyttes nu endnu tættere til sager om problematiske transaktioner med udbytteskat.

Det skriver Berlingske.

Ifølge avisen har advokatkontoret siden 2004 haft storbanken Morgan Stanleys danske datterselskab boende på sin adresse på Langelinie Allé 35 i København.

Som Børsen for nylig skrev, har netop det danske datterselskab, Stanley Equity Finance (Denmark) ApS, været brugt til uretmæssigt at trække udbyttemillioner ud af Schweiz i 00'erne.

Den seneste afsløring kommer, efter at Bech-Bruun i den forløbne uge har været skydeskive for politikere og myndigheder. Det skyldes, at advokatkontoret har rådgivet centrale aktører i udbytteskandalen, som har drænet den danske statskasse for 12,7 milliarder kroner.

Morgan Stanleys danske datterselskab har stadig til huse hos advokatkontoret. Og der er ifølge Berlingske ikke kun tale om et adressefællesskab.

Bech-Bruun har således haft tre forskellige partnere siddende i bestyrelsen i selv samme datterselskab siden 2004. Og partner i Bech-Bruun Tina Øster Larsen og en tidligere Bech-Bruun-advokat sidder fortsat i bestyrelsen.

Det er ikke lykkedes Berlingske at få en kommentar fra Tina Øster Larsen. Heller ikke advokatkontorets tidligere medlem af bestyrelsen Stig Bigaard har ønsket at kommentere sagen.

Bech-Bruuns næstformand, Steen Jensen, ønsker over for avisen ikke at svare på, hvorfor Morgan Stanleys datterselskab deler adresse med advokatfirmaet.

Han afviser dog, at Bech-Bruun har rådgivet storbanken om udbytteskat.

- Bech-Bruun har ikke bistået Morgan Stanley med udbytterefusion og rådgivning herom, skriver han i en e-mail til Berlingske.

