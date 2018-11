Bech-Bruun skifter forklaring om udbyttesagen

Advokatfirma mener at have været for hurtige til at erkende brøde i rådgivning om refusion af udbytteskat.

Advokatfirmaet Bech-Bruun ændrer forklaring i sagen om firmaets dobbeltrolle i sagen om formodet svindel med udbytteskat for milliarder.

Det oplyser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, der er managing partner hos Bech-Bruun, til Politiken.

- Vores svar var ikke så nuanceret og klart som det, vi ved i dag. Vores fortsatte undersøgelser har ændret billedet, det er nu engang sådan, det er. Vi må sende en supplerende redegørelse i en eller anden form til ministeren.

Bech-Bruun har stået for at lave en advokatundersøgelse for Skat i sagen. Men samtidig har firmaet tidligere erkendt at have rådgivet kunder, som kan være en del af svindelsagen.

Men ifølge Politiken forklarer Bech-Bruun nu blandt andet, at det ikke var dem, der rådgav en af sagens hovedaktører om, hvordan man kunne få refunderet udbytteskat for aktietransaktioner, som man slet ikke har haft.

Der skal have været tale om et andet advokatfirma. Der bliver ikke sat navn på.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har tidligere bedt Bech-Bruun om en redegørelse fra firmaet. Det var på baggrund af den redegørelse, at sagen blev sendt videre til Advokatnævnet, oplyste ministeren lørdag.

I redegørelsen erkendte Bech-Bruun, at tidligere ansatte i 2014 og 2015 gav rådgivning, der lå "uden for firmaets almindelige virke og retningslinjer".

Men efter at være kommet længere ned i materien, er man blevet klogere, lyder det.

Bech-Bruun forklarer, at man kun har fungeret som rådgiver for en del af komplekset. Men der er også leveret rådgivning af andre. Og Bech-Bruun mener selv, at deres andel har holdt sig inden for lovens rammer.

- De, der så på det for en uge siden, vidste ikke ret meget om skat. Vores skatteafdeling har set det igennem nu. De siger, at dette er en lovlig model, som ikke vil føre til dobbeltrefusion, hvis den bliver fulgt, siger Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg til Politiken.

Kalsmose-Hjelmborg forklarer det første svar, hvor man erkendte fejl, med, at Bech-Bruun svarede for hurtigt, fordi de " følte, at skatteministeren havde sat os under tidspres".

Bech-Bruun vandt i 2016 et offentligt udbud om at lave en undersøgelse for Skat af sagen om udbytteskat.

Dengang oplyste firmaet, at det havde stor erfaring med området udbytteskat og den højest mulige uafhængighed.

Bech-Bruun har som følge af sagen fyret to advokater. En tredje er blevet fyret fra advokatfirmaet Accura. Han var frem til 2015 hos Bech-Bruun.

/ritzau/