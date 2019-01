Benhårde priser koster Ryanair nedjustering

Irske Ryanair, der har kæmpet med strejker, nedjusterer sine forventninger på grund af lave billetpriser.

Det irske lavprisflyselskab Ryanair nedjusterer sine finansielle forventninger, da billetpriserne i vintersæsonen har været lavere end forventet.

Det skriver Ryanair i en børsmeddelelse.

- Mens vi er skuffede over, at vi må sænke forventningerne en smule, er faktum, at det er det direkte resultat af lavere end forventede priser i andet halvår skabt af stærkere end forventet vækst.

- Der er overkapacitet på korte ruter i Europa denne vinter. Vi mener, at dette lavprismiljø vil fortsætte med at fjerne tabsgivende konkurrenter, hvor eksempelvis WOW, Flybe og Germania alle har sat sig selv til salg, skriver administrerende direktør for Ryanair Michael O'Leary i børsmeddelelsen.

De gennemsnitlige billetpriser i vintersæsonen forventes nu hos Ryanair at falde med syv procent mod tidligere to procent. Modsat forventes antallet af passagerer at stige med ni procent.

- Det er først og fremmest et signal om, at konkurrencen er hård i Europa i øjeblikket. Der er mange nye flysæder i luften, og det skal fyldes op.

- Ryanair har den strategi, at de vil fylde flyene. Og kan de ikke det, så sænker de priserne. Så nedjusteringen er et udtryk for, at forbrugerne har en fest i øjeblikket, siger luftfartsanalytiker hos Sydbank Jacob Pedersen.

Han fortæller yderligere, at brændstofpriserne er faldet betydeligt på det sidste. Det giver mange mindre selskaber mulighed for at sænke priserne, og så må Ryanair følge med, selv om selskabet har låst sine priser på brændstof.

Nedjusteringen betyder, at Ryanair nu forventer at få et resultat efter skat fraregnet effekterne af opkøbet af flyselskabet Lauda på 1,0-1,1 milliarder euro mod tidligere forventet 1,1-1,2 milliarder euro.

Ryanairs regnskabsår løber fra første april til sidste dag i marts. Ryanair har altså lige afsluttet sit tredje kvartal.

- Mens vi har fornuftig gennemsigtighed for bookinger i fjerde kvartal kan vi ikke afvise, at der kan komme yderligere fald i billetpriserne og/eller lavere forventninger, hvis der kommer uventede udviklinger i brexit eller sikkerhedsproblemer mellem nu og slutningen af marts, skriver Michael O'Leary.

/ritzau/