Benyt prisforskel til at forhandle

Priser på større tandbehandlinger kan svinge med mange tusinde kroner afhængig af tandlægen.

Prisforskellene kan udnyttes til at forhandle prisen ned, hvis du for eksempel skal have lavet en krone eller en rodbehandling.

Sådan kan du gøre:

* Find ud af, hvad du skal have lavet og få en beskrivelse af behandlingen.

* Få et tilbud på skrift af din nuværende tandlæge.

* Undersøg prisen hos andre tandlæger i dit område. På sundhed.dk kan du få et overblik over priserne på din behandling.

* Spørg din nuværende tandlæge, om de kan matche den bedste pris, du har fundet.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk

/ritzau/