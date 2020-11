Benzinpriser holder inflation nede - økonom ser faresignaler

Inflationen blev i oktober trukket ned til 0,6 procent. I september var den på 0,4 procent.

Oliepriserne er faldet voldsomt oven på coronakrisen, og det er med til at holde inflationen nede.

I oktober var inflationen på 0,4 procent, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er lavere end i september, hvor den var på 0,6 procent.

Inflationen er et udtryk for udviklingen i priserne over tid. Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge, men man vil gerne have en lille, stabil inflation i økonomien, fordi det holder gang i forbruget.

Ifølge Anders Christian Overvad, økonom hos Arbejdernes Landsbank, betyder den nuværende inflation, at en gennemsnitlig børnefamilie skal bruge 1700 kroner mere om året på at købe de samme varer som for et år siden.

- Inflationstakten kan sagtens svinge fra måned til måned, men lige nu trækker faldet lidt ekstra opmærksomhed set fra min stol.

- Inflationen er i forvejen meget lav, og med en så lav inflation, som vi har i øjeblikket, medfører faldet en øget risiko for deflation, skriver han.

Deflation er, når priserne i et land falder. Hvis det varer ved i en længere periode, er det et problem for økonomien, fordi det kan få forbrugerne til at holde igen med pengene.

Anders Christian Overvad peger på, at deflation er "gift" for økonomien. Og det ville være katastrofalt i den nuværende situation.

