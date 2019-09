Radio24syv vil køre videre uden Berlingske Media som ejer

People Group og fremtrædende personer på Radio24syv vil køre radiostationen videre uden Berlingske.

Når Radio24syv søger om en sendetilladelse til at drive en DAB-kanal, bliver det uden den ene af de to hidtidige ejere i kredsen bag radiostationen.

Mediehuset Berlingske Media vil ikke fremover være med i ejerkredsen, mens People Group fortsætter.

Det oplyser People Group i en pressemeddelelse.

Ud over People Group har flere af de fremtrædende ledere på radiostationen valgt at træde ind i ejerkredsen. Der er tale om de to nuværende programchefer Mads Brügger og Mikael Bertelsen.

Samtidig oplyser People Group, at hvis Radio24syv vinder sendetilladelsen til at drive en DAB-kanal, vil nuværende direktør Jørgen Ramskov blive formand for den kommende stations bestyrelse.

I meddelelsen betegnes det nuværende bestyrelsesmedlem Jakob Kvist som "den måske kommende direktør".

- Vi har været utrolig glade for samarbejdet med Berlingske Media igennem de første otte år, siger han i en meddelelse fra Peoples Group.

- Men nu er radioen klar til at stå på egne ben med en inhouse ejerkreds, som også inddrager dens kreative kræfter.

Ifølge Berlingskes direktør, Anders Krab-Johansen, sker opsplitningen udramatisk.

- Vi har været fødselshjælpere til en ny radiostation på det danske marked, som har overrasket de fleste. Samarbejdet har foregået upåklageligt. Vi respekterer, at de ledende kræfter på stationen foretrækker at drive projektet videre selv, siger han i meddelelsen.

Radio24syv har i forbindelse med den VLAK-regeringens medieforlig mistet sin plads på FM-båndet. I stedet har den fået mulighed for at søge sendetilladelse til en ny plads som DAB-kanal.

Det udbud afgøres 22. oktober. Her kommer Radio- og TV-nævnet med sin afgørelse.

/ritzau/