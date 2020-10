Besparelser er med til at sikre større overskud i Falck

Tidligere i år sagde Falck farvel til flere ansatte. Det har sammen med andre besparelser øget indtjeningen.

For at tilpasse sig et lavere aktivitetsniveau på grund af coronakrisen har Falck tidligere været nødt til at sige farvel til flere medarbejdere.

Det har sammen med en række andre besparelsestiltag givet redningsselskabet en bedre indtjening end tidligere. Det viser regnskabet for tredje kvartal.

Fra juli til september har Falck haft et driftsoverskud før særlige poster på 193 millioner kroner. Det er 12 procent højere end samme kvartal sidste år.

Med til at hive overskuddet op har været afskedigelsen af de cirka 450 ansatte, som Falck tog afsked med i andet kvartal.

Siden har der ikke været behov for yderligere afskedigelser blandt de omkring 25.000 medarbejdere i Falck. Det fortæller Jakob Riis, administrerende direktør i Falck.

- 2020 har været et år med betydelige udfordringer.

- Men på grund af tiltag, som vi gennemførte allerede i andet kvartal, er vi nu i en stabil finansiel position, hvor vi leverer solide resultater både finansielt og operationelt, siger Jakob Riis.

Mens besparelser har gjort et positivt bidrag til det større overskud, så har det samme ikke været tilfældet for omsætningen.

Falcks omsætning består af indtægter fra blandt andet ambulancekontrakter, hvor selskabet leverer ambulanceservices til forskellige kunder.

Fra tredje kvartal sidste år til samme kvartal i år er Falcks omsætning dykket med 14 procent til 2,9 milliarder kroner.

Med til at give en lavere omsætning har blandt andet været tabte kontrakter og kontrakter, der ikke er forlænget.

- Vi har kunnet tilpasse os på vores omkostninger og kapacitet. Men vi ser stadig en verden, der opererer på et lavere niveau.

- Det gælder vores sundhedsbehandlinger i sundhedssystemet, hvor vi ikke er nået tilbage til niveauet før nedlukningen under corona.

- Vi ser også stadig en ambulancedrift i USA, der er nede med godt ti procent, i forhold til det niveau vi så før corona, fortæller Jakob Riis.

Selv om aktiviteten på Falcks markeder stadig er påvirket af coronasituationen, så forventer selskabet en stabilisering i omsætningen.

Faktisk er selskabet blevet mere optimistisk på vegne af både omsætningen og indtjeningen i år.

For i år venter Falck nu en omsætning på 12,0-12,5 milliarder kroner mod før 11,5-12,5 milliarder kroner.

Samtidig ventes driftsoverskuddet før særlige poster at ende på 500-650 millioner kroner mod før 400-600 millioner kroner.

/ritzau/