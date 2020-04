Bestsellerejer betaler alligevel husleje efter kritik

Anders Holch Povlsen beklager, at Bestseller har tilbageholdt betaling til udlejere, siger han til Finans.

Bestsellerejer Anders Holch Povlsen har betalt husleje hos alle sine udlejere og undskylder samtidig, at modekoncernen tidligere ville tilbageholde betalingen.

Det fortæller han til erhvervsmediet Finans.

I marts meddelte Bestseller, at man ikke ville betale husleje til alle de butikker, som modekoncernen lejer sig ind hos. Betalingsstandsningen var en følge af coronaudbruddet, der har store økonomiske konsekvenser for Bestseller.

Meldingen om betalingsstandsningen har skabt en del kritik både på sociale medier og i diverse medier landet over.

Men til Finans bekræfter han nu, at man ved indgangen til april valgte at betale huslejen for denne måned til de danske udlejere.

- Vi meldte tidligt ud om alvoren i denne krise og behovet for dialog med udlejere om fremtiden.

- Jeg vil gerne undskylde for vores håndtering og beklager, hvis vi utilsigtet har trådt ved siden af overfor nogle udlejere, siger Anders Holch Povlsen til Finans.

Modekoncernen afskedigede 750 ansatte i marts og sendte 2400 ansatte hjem i en periode.

