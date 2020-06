Bidende passager fritager flyselskab for kompensationspligt

Også årsager til forsinkelser på en tidligere afgang kan fritage flyselskaber for kompensation, siger domstol.

Flyselskaber i EU er forpligtet til at betale kompensation til passagerer ved længere forsinkelser. Men der er undtagelser - såkaldt "usædvanlige omstændigheder".

En passager, der overfalder og bider medpassagerer, så piloten må mellemlande, hvorfor flyets næste afgang bliver forsinket, er en sådan.

Det fremgår af en afgørelse fra EU-Domstolen torsdag.

Sagsøgeren havde booket et aftenfly fra Fortaleza i Brasilien til den norske hovedstad Oslo 21. august i 2017 med ankomst dagen efter. Man han kom først frem to dage senere.

Flyet, der skulle fragte ham til en mellemlanding i den portugisiske hovedstad, Lissabon, var over fire timer forsinket. Dermed nåede han ikke sin næste forbindelse. Han endte med at ankomme over 24 timer forsinket.

Forsinkelsen skyldtes dramatik på en tidligere rute med samme maskine. Over Atlanterhavet havde en passager på vej fra Lissabon til Fortaleza bidt og overfaldet andre passagerer og kabinepersonalet.

Piloten måtte foretage en mellemlanding i Las Palmas. Her blev den urolige passager sat af, og flyet kunne fortsætte til Brasilien.

Der er dog visse betingelser for, at et flyselskabet kan påberåbe sig en "usædvanlig omstændighed". Domstolen oplister tre i den konkrete sag.

Forsinkelser på over tre timer udløser som udgangspunkt pligt til at kompensere passageren. Beløbet afhænger af distancen på flyvningen. Det kan være fra 250 euro til 600 euro.

/ritzau/