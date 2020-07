Bilbasen og DBA får ny ejer i international milliardhandel

Ny norsk ejer af Bilbasen og DBA håber at udnytte danske erfaringer med onlineannoncer i resten af Norden.

En stor international handel har tirsdag givet de danske hjemmesider Bilbasen og DBA, der engang hed Den Blå Avis, nye, norske ejere.

Det norske annonceselskab Adevinta har i en handel til et beløb svarende til omkring 61 milliarder danske kroner købt annonceafdelingen af eBay, som de fleste måske vil kende fra deres markedsplatform.

Handlen inkluderer dermed også Bilbasen og DBA, som før handlen var ejet af eBays annonceafdeling. Men de danske sider ender ikke på Adevintas hænder.

I stedet er handlen blevet skruet sådan sammen, at de to danske hjemmesider sendes videre til den største aktionær i Adevintas ejerkreds, den norske mediekoncern Schibsted.

Den anden vej ryger nogle af Schibsteds aktier i Adevinta, som gives til eBay.

Det oplyser Schibsted i en pressemeddelelse i forbindelse med handlen tirsdag.

- Vi har haft øjnene på Danmark i et stykke tid, og at overtage Bilbasen.dk og DBA.dk er en unik mulighed for Schibsted for at opnå en adgang til dette digitalt fremskredne og attraktive marked for onlineannoncer, siger Schibsteds topchef, Kristin Skogen Lund, i pressemeddelelsen.

- Vi tror meget på, at vi kan benytte vores nye, danske kollegers erfaringer og viden i resten af Norden og omvendt.

/ritzau/