Bilkøbere har taget revanche efter roligt coronaforår

I tredje kvartal er bilsalget steget stort i forhold til andet kvartal. Salget ventes dog at skulle falde.

Bilsalget har taget kraftigt revanche i tredje kvartal, efter at det lå underdrejet i det meste af andet kvartal som følge af coronakrisen.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Korrigeret for sæsonudsving er bilsalget i tredje kvartal steget med 51 procent i forhold til andet kvartal. Både husholdningerne og erhvervene har bidrager til fremgangen med stigninger på henholdsvis 36 og 84 procent.

- Vi kan med dagens tal se, at ketchupeffekten, som prægede sommermånederne, altså fortsætter ind i efteråret, siger Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, i en skriftlig kommentar.

På trods af udviklingen i tredje kvartal forventer økonomen, at salget vil falde i de kommende måneder.

Faktisk regner han med, at niveauet vil blive lavere end før coronakrisen.

- Det er helt naturligt, at efterspørgslen efter biler finder et mere stabilt leje og på et lavere niveau end før krisen, når vi står midt i et hårdt slag til dansk økonomi, hvor tusindvis er endt i ledighed, siger Brian Friis Helmer.

I september har der været første indikation på et fremtidigt lavere bilsalg, da det samlede salg er faldet med 0,8 procent i forhold til august. Det skyldes et lavere salg til husholdningerne.

