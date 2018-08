Billig svensk krone sender flere over Øresundsbroen

Trafikken over Øresundsbroen steg mærkbart i første halvår. Det samme gjorde broens resultat, viser regnskab.

En billigere svensk krone har sendt specielt flere danskere over Øresundsbroen. Det har hjulpet på trafikken og ikke mindst resultatet for den dansk-svenske forbindelse.

Det skriver Øresundsbro Konsortiet i en meddelelse i forbindelse med regnskabet for de første seks måneder af 2018.

- Fritiden er meget værdifuld, og derfor er vi glade for at se, at folk i stigende grad vælger at bruge den på den anden side af sundet.

- Vi arbejder hårdt for at vise vores fritidskunder, hvor mange spændende muligheder der er i både Sverige og Danmark, skriver Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør ved Øresundsbro Konsortiet, i meddelelsen.

Samlet steg trafikken over broen med 0,5 procent i første halvår til 19.734 køretøjer per døgn. Det dækker over 18.218 personbiler, 1372 lastbiler og 143 busser.

Specielt fritidstrafikken med produktet Bropas steg, her med 4,8 procent eller 282 biler per døgn.

- Dette skyldes blandt andet den lave svenske valutakurs, som gør det særlig fordelagtigt for danskere at handle i Sverige, skriver Øresundsbro Konsortiet om årsagen.

Samlet steg indtægterne fra broen og den tilhørende tunnel til 915 millioner kroner i første halvår fra 906 millioner kroner i samme periode sidste år.

Inden reguleringer af opgørelsen af værdien af Øresundsbro Konsortiets finanser gav broen et driftsresultat på 535 millioner kroner, en stigning på 69 millioner kroner i forhold til første halvår 2017.

Alligevel er gælden i forbindelsen steget med 160 millioner kroner til 12,9 milliarder kroner.

- Stigningen skyldes primært, at Øresundsbro Konsortiet fra 2018 er begyndt at betale udbytte til ejerselskaberne A/S Øresund og SVEDAB AB, forklares der.

A/S Øresund og SVEDAB AB er henholdsvis den danske og svenske stats selskaber for drift og ejerskab af forbindelsen.

/ritzau/