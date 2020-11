Billigere benzin fører til lavere kørselsfradrag i 2021

Lavere kørselsfradrag er ikke noget, der får afgørende betydning for familiers økonomi, mener privatøkonom.

En forventning om lavere benzinpriser betyder, at satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen falder en smule i 2021.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse tirsdag.

Satserne er tirsdag fastsat af Skatterådet.

- Når satserne kommer til at falde til næste år, skyldes det hovedsageligt, at vi forventer en lavere benzinpris, end vi forventede sidste år.

- Men det spiller også ind, at bilerne fortsat kører længere på literen, siger Jane Bolander, formand for Skatterådet i pressemeddelelsen.

Satsen for kørselsfradraget for kørsel mellem 25 og 120 kilometer falder fra 1,96 kroner per kilometer i 2020 til 1,90 kroner i 2021.

Satsen for kørsel over 120 kilometer falder fra 0,98 kroner per kilometer til 0,95 kroner.

Kørselsfradrag, der også kaldes befordringsfradrag, benyttes årligt af cirka 1,2 millioner danskere.

Arbejdstagere har ret til kørselsfradrag for alle typer lønnet arbejde, hvis de har mere end 24 kilometer til og fra arbejde - det vil sige 12 kilometer hver vej.

Retten til fradraget gælder, uanset om man benytter bilen, toget, bussen eller sin cykel.

Ændringen i fradraget er ifølge Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom hos Danske Bank, ikke noget, der får afgørende betydning for familiers økonomi.

- Det er naturligvis ikke noget, der vender op og ned på familieøkonomien eller på beslutningen om, hvor man skal bo og arbejde. Men helt uden betydning er det selvfølgelig ikke, påpeger hun i en skriftlig kommentar.

Befordringsgodtgørelsen, som godtgør erhvervsmæssig kørsel i egen bil, falder for de første 20.000 kilometer fra 3,52 kroner per kilometer til 3,44 kroner. For kørsel over 20.000 kilometer falder det fra 1,96 kroner per kilometer til 1,90 kroner.

Godtgørelsen for at bruge egen cykel, knallert eller scooter vil i 2021 fortsat udgøre 0,54 kroner per kilometer. Skatterådet har som noget nyt tilføjet, at erhvervsmæssig brug af eget elløbehjul kan godtgøres efter samme sats.

Det skyldes ifølge Jane Bolander, at brugen af elløbehjul er steget.

