Billigere charterrejser holder den danske inflation nede

Lav inflation giver en typisk børnefamilie 6400 kroner ekstra om året til forbrug, vurderer Nykredit.

Det er blevet billigere at rejse til sol og varme, og de lavere priser har holdt de danske forbrugerpriser nede i august.

De samlede forbrugerpriser faldt 0,4 procent i august sammenlignet med måneden før, viser tal fra Danmarks Statistik.

I kategorien kultur og fritid faldt priserne 2,9 procent, og det skyldes primært charterrejser, men også delvist lavere priser på flybilletter og leje af sommerhuse.

Til gengæld er priserne på blandt andet benzin steget og har trukket i den anden retning.

Selv om forbrugerpriserne faldt en smule i august, er de steget en procent over det seneste år.

Men det er alligevel lavt, set i lyset af at den danske økonomi i øjeblikket er i højkonjunktur. Det vurderer cheføkonom Tore Stramer fra Nykredit.

- Det er lidt af en luksussituation, da den lave inflation giver en klækkelig besparelse i danskernes husholdningsbudget i forhold til et normalt opsvingsår, hvor forbrugerpriserne typisk stiger med cirka to procent, siger han i en skriftlig kommentar.

En børnefamilie med to børn har ifølge Danmarks Statistik et årligt forbrug på 425.000 kroner.

Den lave inflation betyder ifølge Nykredit, at de får en besparelse på 6400 kroner, fordi priserne ikke stiger, som man normalt kunne forvente.

Forbrugerpriser - der også går under navnet inflation - dækker over udviklingen i priserne på varer og tjenester.

For et lands økonomi er det vigtigt med en lille smule inflation for at holde gang i forbruget.

De store centralbanker arbejder normalt ud fra, at inflationen skal være på omkring to procent om året.

Hvis priserne står stille - eller helt falder - vil forbrugerne i højere grad spare op og vente på lavere priser i fremtiden. Det går ud over væksten i økonomien.

