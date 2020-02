Fokus på klima får kun få bilister til at skifte til elbil

Salget af biler faldt med 12 procent i januar, og det hænger særligt sammen med færre private bilkøb.

Bilsalget har fået en lidt sløv start på det nye år.

Salget lød på 18.686 biler i januar, hvilket er et fald på 12 procent sammenlignet med januar 2019.

Det er især private bilkøb, der er gået tilbage i årets først måned.

Faldet over det seneste år skal ses i sammenhæng med, at mange forbrugere i januar sidste år købte bil, fordi der dengang var udsigt til en afgiftsstigning i april, som dog endte med at blive udskudt.

Sådan lyder det fra Thomas Møller Sørensen, der er direktør i brancheorganisationen Bilbranchen i Dansk Industri.

- Når bilsalget tog et dyk i januar, skyldes det først og fremmest, at bilsalget kom særligt godt fra start sidste år, hvor usikkerhed om afgifterne fremrykkede mange danskeres bilkøb, siger han i en skriftlig kommentar.

Over de seneste 12 måneder er der blevet solgt 223.000 biler. Det er en stigning på 3100 over et år og dækker over lidt flere erhvervsbiler og lidt færre private bilkøb.

De seneste år har der været stigende fokus på klimaet - og herunder at bilerne på de danske veje på sigt skal være fossilfri.

Salget af elbiler lød i januar på 530 biler, hvilket er mere end en fordobling fra sidste år. Det viser tal fra De Danske Bilimportører.

Men selv om salget er i fremgang, udgør elbiler samlet set en meget lille del af bilsalget og den samlede bilpark i Danmark. Omtrent 0,5 procent af forbrugernes biler kører på el.

For lastbiler, busser og varevogne er det endnu mindre, da 0,2-0,3 procent af køretøjerne kører på el.

Venstre og De Radikale har mandag fremlagt et udspil, hvor de to partier vil gøre det mere attraktivt at købe grønne biler.

Konkret er forslaget lavere afgifter, gratis eller billig passage over Storebæltsbroen og gratis opladning af elbiler.

