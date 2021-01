BioNTech sigter nu efter at levere flere vaccinedoser i år

Tidligere ventede BioNTech at levere 1,3 milliarder vaccinedoser i 2021. Der sigtes nu efter 2 milliarder.

Det ser ud til, at tyske BioNTech kan producere flere doser af sin coronavaccine end hidtil antaget.

I en præsentation mandag siger selskabet, at der nu sigtes efter at producere to milliarder doser.

Tidligere var det forventningen, at der i 2021 kunne leveres 1,3 milliarder doser af vaccinen.

- Vi tror nu, vi potentielt kan levere i alt omkring to milliarder doser inden udgangen af 2021, som indeholder den opdaterede etiket med seks doser, lyder det fra selskabet.

I øjeblikket indeholder hvert vaccineglas fem doser. Det er dog muligt at få op til seks doser ud af dem.

Derfor har Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) også indstillet til EU-Kommissionen, at produktbeskrivelsen ændres.

Coronavaccinen fra BioNTech og den amerikanske partner Pfizer var den første, der blev godkendt i EU.

/ritzau/Reuters