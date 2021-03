BioNTech skruer op for produktionsmålet for vaccinedoser

I 2021 regner BioNTech med at kunne producere 2,5 milliarder vaccinedoser. Det er flere end hidtil ventet.

Det tyske biotekselskab BioNTech, der samarbejder med Pfizer om at producere coronavaccine, regner med at kunne producere flere vacciner i år end hidtil forventet.

Samlet forventer selskabet nu, at der kan blive produceret 2,5 milliarder vaccinedoser i 2021.

Det oplyser BioNTech i forbindelse med sit 2020-regnskab, der er offentliggjort tirsdag.

Ifølge dagbladet Børsen er de 2,5 milliarder doser en forøgelse på 25 procent i forhold til det hidtidige produktionsmål.

Man skal have to doser af vaccinen fra Pfizer og BioNTech for at opnå den bedst mulige effekt.

Det vil sige, at de 2,5 milliarder doser vil være nok til at vaccinere 1,25 milliarder mennesker eller 16 procent af verdens befolkning, skriver Børsen.

/ritzau/