Bitcoin brager for første gang op over 30.000 dollar

Kryptovalutaen bitcoin er steget massivt i 2020, og det fortsætter efter årsskiftet. Lørdag satte den rekord.

Den digitale valuta bitcoin er en af de nytårsraketter, der stadig flyver højt to dage inde i det nye år.

For første gang nogensinde er bitcoin lørdag nået op på en rekordkurs på mere end 30.000 dollar.

Lørdag eftermiddag dansk tid havde kryptovalutaen nået en foreløbig toppris på 31.584 dollar, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det svarer til lidt over 191.000 danske kroner.

Prisen på bitcoin er mere end firedoblet siden starten af 2020, hvor den lå omkring 7000 dollar.

Det markante stigning sker i takt med, at nogle investorer ser kryptovalutaen som et alternativ til en svækket dollar og som sikkerhed mod inflation.

Tidligere sidste år var prisen helt nede omkring 3600 dollar. Det skete, efter at coronakrisen ramte de globale finansmarkeder.

Flere af de større, institutionelle investorer er dog fortsat skeptiske over for bitcoin som investeringsobjekt, da kursen over flere omgange er steget voldsomt for senere hen at falde tilsvarende stort.

Der udestår også fortsat flere spørgsmål omkring reguleringen af kryptovaluta.

Børsmarkederne er lukket i weekenden og helligdagene, men bitcoin kan handles alle dage.

/ritzau/