B&O-aktien sables ned efter endnu en nedjustering

Aktionærerne i Bang & Olufsen kan se selskabets markedsværdi falde knap 300 millioner kroner onsdag morgen.

Bang Olufsen-aktien falder onsdag ved børsåbning omkring 17 procent.

Det sker, efter at tv- og elektronikproducenten tirsdag aften nedjusterede sine forventninger for fjerde gang inden for samme år.

Med kursfaldet har Bang Olufsen tabt knap 300 millioner kroner af sin markedsværdi, som nu lyder på omkring 1,4 milliarder kroner.

Nedjusteringen fra selskabet betyder, at det for det igangværende regnskabsår 2019/20, som løber til udgangen af maj næste år, nu venter et fald i salget på 13 til 18 procent.

Tidligere havde selskabet en anderledes positiv forventning om en "encifret vækst" i omsætningen.

Ifølge Kristian Teär, administrerende direktør i Bang Olufsen, har selskabets svigtende salg baggrund i flere faktorer.

Blandt andet har salget hos de partnere, der sælger produkter til forbrugerne, ikke været tilfredsstillende.

- Den strategiske retning er uændret, men det står klart, at der skal ske en fundamental ændring af salgs- og marketingsindsatsen og skabes en kultur, hvor vi er tættere på kunder og partnere, siger Kristian Teär i en meddelelse.

