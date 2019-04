Boligejere betaler i stigende grad af på realkreditlånet

Et realkreditlån med en fast rente i hele lånets løbetid er i stigende grad populært blandt boligejere.

Realkreditlån med afdrag og en fast rente i resten af lånets levetid er i starten af 2019 i stigende grad blevet populært hos danske boligejere.

Pengeinstitutternes brancheorganisation, Finans Danmark, fører statistik over alle danske realkreditlån. Deres opgørelse fra første kvartal viser, at tendensen med en øget afbetaling på lånene fortsætter.

Det forklarer Peter Jayaswal, direktør for realkredit- og ejendomsfinansiering i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

- Boligejere tager i stigende grad realkreditlån, hvor de løbende betaler af på deres gæld og kender renten gennem hele lånets løbetid, siger han.

- Det skyldes blandt andet de meget lave renter, som man med et fastforrentet lån kan få glæde af mange år frem, og som også giver plads til, at der kan betales mere af på gælden.

Mængden af realkreditlån med afdragsfrihed og rentebinding toppede i 2012. Siden da er næsten halvdelen af de lån blevet erstattet eller betalt ud ifølge Finans Danmark.

- Det er særligt kombinationen af lån med afdragsfrihed og kort rentebinding, som boligejerne har sagt farvel til de seneste år. Den type lån er næsten halveret siden 2012, siger Peter Jayaswal.

- Dermed er boligejernes økonomi blevet mere robust, fordi de er mindre sårbare, hvis renterne stiger.

Ifølge Nordea Kredit er andelen af afdragsfrie lån på sit laveste niveau i 11 år.

Af de 1,4 millioner boligejere med et realkreditlån har 630.000 af dem i dag et afdragsfrit lån ifølge en analyse fra boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, Nordea Kredit. Alene i de seneste 12 måneder er 34.000 boligejere begyndt at afdrage på deres realkreditlån.

