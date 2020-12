Boligmarkedet fortsætter frem: Hussalget sætter rekord

Der blev solgt 12.421 huse i tredje kvartal. Det er aldrig set højere. Priserne er steget fire procent.

Der har været fart på boligmarkedet trods coronakrisen, og i tredje kvartal blev der solgt rekordmange huse.

Det viser en opgørelse fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for finanssektoren.

Samlet skiftede 12.421 huse ejer i juli, august og september, og det er ikke set højere i de 16 år, Finans Danmark har lavet statistikken.

Over det seneste år er priserne steget fire procent for et gennemsnitligt hus.

Ifølge Ane Arnth Jensen, der er vicedirektør i Finans Danmark, er det i øjeblikket sælgers marked.

- Efterspørgslen fra køberne er stor, der er færre huse til salg, og der er historisk mange handler. Der er nok en del købere, der oplever, at det er svært at få fat i drømmehuset, siger hun i en skriftlig kommentar.

Salget af lejligheder lød på 4512 i tredje kvartal. Det er det højeste niveau i 15 år. Priserne på lejligheder er steget knap seks procent på et år.

Hos Arbejdernes Landsbank vurderer cheføkonom Jeppe Juul Borre, at den høje fart på boligmarkedet kan give anledning til bekymring, hvis tempoet fortsætter.

- Vi må erkende, at det nogle steder i landet går lige lovlig hurtigt i øjeblikket, men vi er langt fra den hastighed, som vi så i midten af 00’erne.

- Dengang steg boligpriserne med mere end 20 procent om året i en længere periode, hvor indkomsterne slet ikke kunne følge trop.

- Den nuværende hastighed i nogle områder af landet skal dog ikke fortsætte i lang tid, før de bekymrende miner begynder at melde sig, siger han i en kommentar.

Det er særligt i de store byer, at priserne er gået op det seneste år.

I øjeblikket er antallet af huse til salg det laveste siden 2006, mens udbuddet ikke er set lavere i den tid, Finans Danmark har lavet statistik.

