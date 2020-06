Boligøkonom: Højt boligsalg skyldes ketchupeffekt

Boligsalget i maj var det højeste for en enkelt måned i 10 år. Særligt sommerhussalget har trukket salget op.

I maj nåede det samlede boligsalg for en enkelt måned det højeste niveau i de seneste 10 år.

Her blev solgt i alt 8682 boliger, hvilket er 15 procent mere end i samme måned sidste år.

Det viser Boligsidens opgørelse af bolighandlerne for maj.

Tallene dækker over salg af 4992 huse, 1558 ejerlejligheder og 2132 sommerhuse.

Det høje salg kommer efter et lavt salg i april, hvor aktiviteten på boligmarkedet har været dæmpet på grund af coronakrisen.

Derfor er det overraskende, at salget er vendt så stærkt tilbage, siger Mira Lie Nielsen, boligøkonom hos Nykredit.

Hun peger på to årsager til udviklingen på boligmarkedet.

For det første er de fleste danskeres økonomi ikke blevet ramt af krisen. Og coronavirusset har ikke afskrækket folk fra at købe et sommerhus eller en anden bolig.

Derudover var der godt gang i boligmarkedet inden coronavirussets ankomst.

- Flytteplanerne blev for mange sat på hold, da landet delvist lukkede fra medio marts.

- Men nu er køberne vendt tilbage, og har skabt den her ketchupeffekt i antallet af handler med huse og ejerlejligheder i maj, siger Mira Lie Nielsen.

Salget af huse og ejerlejligheder i april og maj er dog lavere end i samme periode sidste år.

Med andre ord er det kun sommerhussalget, som har været højere sammenlignet med 2019.

Mira Lie Nielsen forventer et fortsat højt boligsalg resten af året. Men hun tror også, at der vil ske en afmatning i antallet af bolighandler.

- Noget af det høje boligsalg, vi ser lige nu, skyldes ophobningen under coronanedlukningen.

- Derfor vil vi forvente, at fremadrettet vil vi se færre bolighandler, end vi har i dag, siger Mira Lie Nielsen.

Hun forventer, at der vil ske et fald i antal bolighandler og i boligpriserne til efteråret.

