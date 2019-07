Boligpriserne stiger trods fald på lejligheder i store byer

Ejerlejlighederne i de store byer taber værdi, og ifølge økonom kan det være en vedvarende tendens.

Efter en sløv anden halvdel af 2018 har boligpriserne igen taget et nøk op i starten af 2019 - og det skyldes særligt, at enfamiliehuse landet over stiger i pris.

Modsat er ejerlejlighederne i København dykket i pris. Det viser tal fra Danmarks Statistik, der har målt boligpriserne de første fem måneder af 2019.

Prisfaldet på ejerlejligheder i København synes at have bidt sig fast, noterer Danmarks Statistik. I tre ud af fem måneder er priserne faldet. Samme tendens så man sidste år.

Modsat er der særlig gang i markedet for enfamiliehuse i Region Syddanmark, hvor priserne er 5,9 procent højere, end de var ved udgangen af sidste år.

Boligkøbere og -sælgere skal ifølge Arbejdernes Landsbank Anders Christian Overvad vende sig til, at byernes lejligheder taber værdi.

- For lejlighedsmarkedet i de største byer forventer vi mere modvind end medvind, skriver han i en analyse af tallene.

- Prisen på lejligheder er steget hastigt de senere år og priserne, særligt i København, er i dag på et niveau hvor de færreste kan være med, og det giver modvind til priserne.

- Dertil kommer et massivt nybyggeri, strammere lånekrav, samt nye boligskatter, der alle vil trække i retning af lavere priser de kommende år.

/ritzau/