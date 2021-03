Boligsalget i februar slår rekord med næsten 8500 salg

Der blev solgt næsten 8500 villaer, rækkehuse og ejerlejligheder i februar. Det er helt usædvanligt.

Siden Boligsiden begyndte at føre statistik over antallet af bolighandler i 2011, har portalen ikke set så høje salgstal som i februar i år.

I februar blev der solgt 5954 villaer og rækkehuse, mens der blev solgt 2452 ejerlejligheder landet over, oplyser Boligsiden.

Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden og boligøkonom, fortæller, at salget på boligmarkedet nu i en længere periode har været usædvanligt.

- Vi har været i en usædvanlig periode nu i knapt et år, hvor der bare er rigtig meget gang i boligmarkedet, siger Birgit Daetz.

Boligbyrden - det som husstanden bruger af sin indkomst på at eje boligen - er lav for tiden, og det kan være forklaringen på, at så mange begiver sig ud i et boligkøb, vurderer hun.

- Det vil sige, at der er rigtig mange, der har sagt: "Okay, med de boligpriser, så kan jeg godt være med", og så tør de godt kaste sig ud i et nyt eventyr, nu hvor der er god tid, og hvor man kan se frem til, at man måske alligevel ikke kommer på den sommerferie til udlandet, som man håbede på, siger hun.

Birgit Daetz henviser til, at coronakrisens nedlukninger betyder, at udlandsrejser til sommer er usikre.

Coronakrisen har således ikke sat et negativt præg på det danske boligmarked.

Selv om salget har været højt i store dele af det seneste år, kommer boligsalget i februar som en overraskelse, fortæller hun. Salget er normalt først stille og roligt ved at komme i omdrejninger i februar, der samtidig også er den korteste måned på året.

I alle landets regioner er salget steget med minimum 30 procent i februar, hvis man sammenligner med februar 2020.

Ser man blot på hussalget, er stigningen på 49 procent i Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden og Region Sjælland har således leveret nogle af de største stigninger på hussalg, mens det er i Midtjylland og Nordjylland, hvor der er solgt flest lejligheder.

Også sommerhussalget er helt uhørt højt, oplyser Boligsiden.

Salget er 91 procent højere i februar i år end i februar sidste år. Cirka 1500 sommerhuse blev solgt i sidste måned.

De kommende måneder på boligmarkedet er svære at spå om, mener Birgit Daetz. Der er dog ikke umiddelbart tegn på, at markedet vender, lyder det.

