Boom i netsalget sender Matas' omsætning op

Matas' salg på nettet er tredoblet det seneste år, mens salget i de fysiske butikker til gengæld står stille.

Kunder på jagt efter makeup, creme eller parfumer køber i stigende grad på nettet.

Matas har over det seneste år haft en tredobling i salget på nettet, der nu udgør omkring 11 procent af det samlede salg.

Fremgangen det seneste år skyldes blandt andet opkøbet af onlineselskabet Firtal Group, der faldt på plads i slutningen af 2019.

Med købet har Matas blandt andet overtaget webshoppen helsebixen.dk og made4men.dk.

Samlet endte Matas' salg på 876 millioner kroner i første kvartal, hvilket dækker over april, maj og juni.

Det er en stigning på knap fire procent over det seneste år. Til gengæld er salget i butikkerne faldet med 1,2 procent i kvartalet.

Det hænger dog primært sammen med, at butikkerne havde lukket to dage flere i første kvartal sammenlignet med året før.

Matas fik i første kvartal et overskud på 51,9 millioner kroner, hvilket er et fald på 20 millioner kroner over det seneste år.

Faldet skyldes stigende omkostninger til opkøb, og at der er blevet brugt flere penge på at opruste på det digitale område.

/ritzau/