Borgmester om lufthavnsfyringer: Det rammer mange borgere

Københavns Lufthavn er en af de største arbejdspladser i Dragør Kommune. Derfor gør det ondt med fyringer.

Hver dag er der en del personer, som tager fra hjemmet i Dragør Kommune og ind på arbejde i Københavns Lufthavn.

Derfor har det også særligt stor betydning for kommunen, at lufthavnen ser ud til at skulle fyre cirka hver fjerde af sine i alt 2600 fuldtidsansatte.

Det fortæller Eik Dahl Bidstrup (V), borgmester i Dragør Kommune.

Han forklarer, at det i forvejen har berørt en del af kommunens borgere, at SAS og andre selskaber omkring lufthavnen har afskediget medarbejdere.

- Det er hvis ikke den største så i hvert fald tæt på den største arbejdsplads i kommunen.

- Så det har virkelig en stor betydning for vores borgere, siger borgmesteren.

Københavns Lufthavn forklarer selv de planlagte afskedigelser med, at der er brug for at tilpasse udgifterne efter et lavere aktivitetsniveau.

På grund af det globale coronaudbrud er der nemlig markant færre passagerer, som rejser gennem lufthavnen.

Det giver mindre indtjening for lufthavnen, og derfor skal udgifterne sænkes.

/ritzau/