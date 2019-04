Brændstof fra dansk firma er endt i russiske fly i Syrien

Amerikanske retsdokumenter viser, at jetbrændstof fra Dan-Bunkering er endt i russiske kampfly over Syrien.

Den danske virksomhed Dan-Bunkering har angiveligt tjent 104 millioner kroner på at sælge jetbrændstof, som er blevet brugt af russiske kampfly til at udføre bombetogter over Syrien.

Det beretter DR.

Historien handler om et firma, der er nævnt i amerikanske retsdokumenter om brud på USA's økonomiske sanktioner mod Syrien.

Gennem unavngivne "centrale kilder" og "fortrolige oplysninger hos danske myndigheder" har DR fået bekræftet, at der er tale om Dan-Bunkering.

Dan-Bunkering er en del af koncernen United Shipping Trading Company.

Koncernen har hovedsæde i Middelfart og tjener blandt andet penge på at levere brændstof til skibe i hele verden.

I 2014 indførte EU sanktioner mod at sende jetbrændstof til anvendelse i Syrien.

Ifølge retsdokumenterne fra USA har Dan-Bunkering mindst seks gange mellem januar 2016 og maj 2017 solgt jetbrændstof til et russisk firma.

Ruslands udenrigsministerium har bekræftet, at det russiske firma har leveret jetbrændstof til landets kampfly i Syrien.

Ifølge de amerikanske retsdokumenter har det russiske firma skaffet 30.000 ton jetbrændstof fra Dan-Bunkering.

Det har ifølge militæranalytiker Mikkel Storm Jensen fra Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet givet russisk militær mulighed for at flyve omkring 6000 bombetogter til støtte for præsident Bashar al-Assad i 2016 og 2017.

- De russiske fly gjorde, at Assad holdt op med at tabe og begyndte at vinde, siger han til DR.

Ifølge Thomas Elholm, der er professor i strafferet ved Københavns Universitet, er EU's sanktioner overtrådt.

- Og hvis man var klar over, at det skulle til Syrien, så er der ingen tvivl om, at det kan straffes, siger han.

Ifølge retsdokumenterne modtog Dan-Bunkering i september 2016 en mail, hvor det russiske firma præsenterer sig som ”officiel repræsentant for den russiske flåde”.

Flåden er en del af russisk militær, som på det tidspunkt udførte daglige luftangreb i Syrien.

- Det er et konkret element, som peger i retning af, at man i hvert fald som udgangspunkt burde have været klar over, at jetbrændstoffet kunne gå til Syrien, siger Thomas Elholm.

Overtrædelsen af EU’s sanktioner kan efter dansk lov straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel i op til fire år.

Virksomhedens advokat afviser over for DR, at selskabet har handlet i strid med sanktionerne.

Dan-Bunkering er hverken sigtet eller tiltalt i USA eller i Danmark.

Sagen fra USA omhandler flere ansatte fra Dan-Bunkerings russiske handelspartnere.

/ritzau/