Brexit-aftale redder flyvninger til og fra Storbritannien

Københavns Lufthavne glæder sig over over aftale, der sikrer ordning for flyvninger til Storbritannien.

De mange rejsende, der flyver mellem Danmark og Storbritannien, kan ånde lettet op.

En midlertidig aftale mellem EU-Kommission og Storbritannien har sikret, at der også er mulighed for at flyve efter 31. marts næste år, hvor briterne formelt set forlader EU.

- Vi er rigtig glade for det. Hvis der ikke havde været en plan, så måtte vi slet ikke flyve. Det er omkring 2,5 millioner passagerer om året, så det havde ramt rigtig mange, siger Peter Goll, der er kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn.

Han mener, at der var en reel risiko for, at der ikke kunne flyves til Storbritannien næste år.

Peter Goll forklarer, at WTO's handelsaftale ville have trådt i kraft på en række andre områder, hvis der ikke var en brexitaftale på plads. Men det var helt nødvendigt med en aftale for flytrafikken.

- Så hvis der ikke er en aftale, så holder flyene altså bare stille. Det ville både have påvirket passagerne, og også have ramt for eksempel medicin, der skulle fragtes via fly til Storbritannien, siger Peter Goll.

London er den med afstand største destination for Københavns Lufthavn med 31 daglige afgange og ankomster med flyselskaber som SAS, Norwegian og Ryanair.

Aftalen betyder også, at reglerne for sikkerhedstjek ikke ændrer sig for de passagerer, der kommer fra Storbritannien og skal mellemlande i Københavns Lufthavn.

Det kunne have endt med, at de skulle igennem en helt ny sikkerhedskontrol, hvilket ville have givet udfordringer i blandt andet Københavns Lufthavn.

- Det var en kæmpe apparat, vi skulle have sat i gang. Vi skulle køre busser rundt i lufthavnen og lave nye sikkerhedskontroller. Det ville have givet meget besvær for de rejsende, siger Peter Goll.

Der mangler dog en endelig aftale, da den midlertidige aftale løber frem til udgangen af 2019.

- Nu har vi styr på 2019, men hvis der ikke kommer en større aftale i slutningen af næste år, så begynder vi at blive nervøse igen, siger Peter Goll.

/ritzau/