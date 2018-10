Brexit uden aftale vil ramme dansk økonomi

Hvis Storbritannien forlader EU uden aftale, vil det kunne betyde færre ordrer til danske virksomheder.

Hvis ikke EU og Storbritannien når til enighed om briternes farvel til EU, vil det betyde færre ordrer til danske virksomheder, der er et af de vigtigste markeder i verden.

Det er først og fremmest en mulig nedtur i britisk økonomi, der spiller ind, vurderer Mikael Olai Milhøj, der er senioranalytiker i Danske Bank.

- Det vil især ramme britiske virksomheders lyst til at investere, fordi brexit vil skabe en enorm usikkerhed.

- Det kan føre til en opbremsning i britisk økonomi og dermed også lavere efterspørgsel efter danske varer, siger han.

Danmark eksporterer blandt andet store mængder fødevarer og medicinalprodukter til Storbritannien.

Landet er ifølge Danmarks Statistik det fjerdestørste eksportmarked efter Tyskland, USA og Sverige.

Den præcise økonomiske effekt af et brexit er svær at spå om.

Den Internationale Valutafond, IMF, anslog tidligere i år, at et brexit uden en aftale vil skære én procent af Danmarks bruttonationalprodukt, bnp.

Faldet svarer i runde tal til 20 milliarder kroner om året.

Ifølge IMF vil Danmark - efter briterne selv, Irland og Holland - være det land, som bliver ramt hårdest.

Hos Dansk Industri påpeger underdirektør Anders Ladefoged, at et papirløst brexit vil gøre det mere tungt at handle med virksomheder i Storbritannien.

-Det vil blive en uoverskuelig og kaotisk situation, fordi brexit berører alt fra told til regler om produkter og transport.

- Virksomhederne skal på kort tid begynde at behandle Storbritannien som et tredjeland, hvor der på nogle produkter kommer ret høje toldsatser, siger han.

Eksporten kan derfor bliver ramt af, at det bliver mere besværligt at få varer ind i Storbritannien.

- Den langsigtede effekt kan blive, at økonomien ikke vokser så hurtigt, som den ellers ville have gjort, fordi den ikke får lige så meget gavn af de gevinster, der er ved frihandel, siger Mikael Olai Milhøj.

Både han og Anders Ladefoged påpeger, at Storbritannien altid vil være et vigtigt marked for danske virksomheder, selv om det bliver med toldsatser, som der i dag også er ved handel med for eksempel USA og Kina.

Briterne står til at forlade EU 29. marts næste år.

