Brexitkaos strammer også nettet om fiskekvoter

EU's fiskeriministre skal forsøge at lande en kvoteaftale for Nordsøen på trods af, at Brexit er uafklaret.

De altid intense forhandlinger ved juletid om fiskekvoterne i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er i år mere dramatiske end længe set.

For den uafklarede situation omkring Brexit betyder, at intet er, som det plejer. Der er således endnu ikke forhandlet en aftale på på plads for Storbritanniens farvel til EU. Dermed er der heller ikke klarhed over, hvordan det kommer til at se ud for fiskeriet i Nordsøen efter skilsmissen.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S) er for første gang Danmarks repræsentant på rådsmødet for fiskeriministrene i Bruxelles, der starter tirsdag.

- Vi står i en exceptionel situation, og det kræver exceptionelle løsninger. Mit udgangspunkt er, at vi skal arbejde benhårdt for det bedste, men forberede os på det værste, siger han.

- Derfor går jeg til forhandlingerne med et ønske om en midlertidig løsning for årets første kvartal. Vi er simpelthen nødt til at have en plan B.

Udgangspunktet for forhandlingerne er Kommissionens forslag om at tage 25 procent af kvoterne for 2020, som skal danne rammen for en aftale om kvoterne for kun 1. kvartal af 2021.

Der skal dog også tages hensyn til den biologiske udvikling i fiskebestandene, og at nogle arter primært fiskes i 1. kvartal og ikke i resten af året.

- Vi tager udgangspunkt i det, der hidtil har været EU’s andel, og så finder vi en løsning, der også tager højde for fiskesæson og den videnskabelige rådgivning om bestandenes udvikling.

- Det giver ikke adgang til britisk farvand, men køber os tid og giver fiskerne lidt mere sikkerhed om rammerne, siger Rasmus Prehn.

Dansk fiskeri frygter for den lurende katastrofe, hvor de usædvanlige kvoteforhandlinger kan blive optakten.

- Det her overgår alt, hvad jeg hidtil har oplevet. Det er umuligt at spå om, hvilke konsekvenser det her får for fiskeriet og for de mange mennesker, der er beskæftiget i følgeerhvervene. Der er mange danske arbejdspladser på spil, og situationen er meget bekymrende, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

Rådsmødet for fiskeriministrene ledes af det tyske formandskab, og der ventes tidligst en løsning i løbet af onsdagen.

/ritzau/