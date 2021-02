British Airways-ejer får største underskud i historien

Flykoncernen IAG kommer ud af 2020 med et underskud på 51,5 milliarder kroner.

Et voldsomt fald i antallet af passagerer har medført et rekordstort underskud hos flykoncernen IAG, der ejer flyselskaberne British Airways, Vueling og Iberia.

IAG kommer ud af 2020 med et underskud på 51,5 milliarder kroner. Det er ifølge Reuters det værste resultat i flykoncernens historie.

Resultatet er et markant fald fra 2019, hvor IAG havde et overskud på 12,7 milliarder kroner.

Det store underskud skal ses i lyset af, at IAG havde 31,3 millioner passagerer på sine fly i 2020. Det er omkring 90 millioner færre end i 2019.

- Resultatet viser den store påvirkning, som covid-19 har haft på vores forretning, siger topchef Luis Gallego i en kommentar til regnskabet.

IAG har som resten af luftfartsbranchen måttet fyre ansatte i løbet af 2020 for at tilpasse omkostningerne til en situation, hvor langt færre flyver.

Antallet af ansatte er knap 58.000, hvilket er 15.000 færre end i slutningen af 2019.

I øjeblikket flyver IAG med en kapacitet svarende til en femtedel af niveauet i 2019.

IAG kommer ikke med forventninger til 2021. Koncernen begrunder det med, at der er for stor usikkerhed om, hvor længe coronaudbruddet varer ved.

IAG opfordrer politikere verden over til at etablere internationale standarder for test og sundhedspas, der kan åbne for flere rejser.

- Vi ved, at der er en opsparet efterspørgsel på rejser, og at folk ønsker at flyve.

- Vaccinationerne skrider godt frem, og smittetallene på globalt plan går i den rigtige retning, siger topchef Luis Gallego.

