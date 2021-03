Britisk industri oplever forsinkelser i havne efter brexit

Nye dokumentationskrav for at handle med EU-lande og mangel på toldere skaber propper i britiske havne.

Tre ud af fire britiske produktionsvirksomheder har efter brexit oplevet forsinkelser i deres leverancer til kunder i Europa.

Det viser en rundspørge, oplyser industriorganisationen Make UK torsdag.

- Regeringen er nødt til at komme i gang med at udjævne problemerne i britiske havne, så forsendelserne nemt kan komme frem, siger Stephen Phipson, der er direktør for Make UK.

Næsten hver tredje virksomhed har oplevet brexit-relaterede forsinkelser på mellem en og to uger i løbet af de seneste tre måneder.

Over halvdelen har set deres omkostninger stige som følge af Storbritanniens udtræden af EU's indre marked 1. januar, oplyser Make UK.

Fødevareproducenter er særlig hårdt ramt, fordi forsinkelser betyder, at deres forsendelser risikerer at blive afvist af kunderne.

Trægheden med at få varer afskibet skyldes blandt andet nye krav, når der gøres forretninger med kunder i EU. Der skal nu blandt andet udfyldes skatte- og toldpapirer, som ikke var tilfældet, da briterne var medlem af EU.

Stephen Phipson opfordrer regeringen til at sætte mere skub i uddannelsen af nye toldere, som kan assistere virksomhederne med papirarbejdet.

- Regeringen skulle hurtigst muligt vende tilbage til bordet med vores EU-partnere for at finde en måde at afbøde fortsatte forsinkelser ved grænsen på og udjævne forskellige fortolkninger af reglerne for vareforsendelser i de enkelte medlemslande, siger han.

Data fra en del EU-lande har vist en nedgang i varehandlen med Storbritannien siden 1. januar.

Nogle økonomer mener, at en del af faldet sandsynligvis skyldes, at der er sket en lageropbygning forud for de forventede forstyrrelser i forsendelserne fra 1. januar.

/ritzau/Reuters