Britisk lavprisselskab henter milliarder til coronakrisen

Easyjet har torsdag udstedte og solgt nye aktier i selskabet for 419 millioner pund - svarende til cirka 3,5 milliarder kroner.

Luftfartsindustrien har været i strid modvind de seneste par måneder på grund af udbruddet af coronavirus.

Rejserestriktioner har tvunget flyselskaberne til at holde deres fly på jorden med store tab til følge.

Det fik i slutningen af maj Easyjet til at varsle en fyring af 30 procent af sine ansatte og mindske sin flåde af fly.

Ved udgangen af september sidste år havde flyselskabet 15.000 ansatte.

15. juni kunne Easyjet igen sende sine fly på vingerne, efter at de har været holdt på jorden siden 30. marts.

Det skete med krav om brugen af ansigtsmasker.

/ritzau/