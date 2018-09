Brøndby låner både af banken og mæcenen for at få kontanter

Brøndby IF har tømt kasserne med rede penge, og derfor låner man både af Jan Bech Andersen og i banken.

Brøndby IF har stillet sine aktionærer det første positive resultat i over ti år i udsigt for hele 2018. Men nu og her er kassen i fodboldklubben tom.

Derfor er klubben gået til sine største investor - rigmanden Jan Bech Andersen - og har lånt 18 millioner kroner. En større kassekredit må også i brug.

Administrerende direktør i Brøndby IF Jesper Jørgensen forklarer, at der falder sponsorpenge i starten af året og tv-penge i januar og juni. Så i perioderne op til her er der lavvande i kassen.

- Vi låner pengene, fordi vi har brug for dem. Det er selvfølgelig ikke planlagt, at vi skal løbe tør for penge.

- Men man kan jo på et tidspunkt se, at man får en udfordring. Derfor fik vi også allerede for længe siden en støtteerklæring fra Jan Bech Andersen.

- Vi har ikke haft nogen problemer med at betale løn eller andet, men vi låner selvsagt pengene for at kunne svare vores udgifter, siger administrerende direktør Jesper Jørgensen.

Han fortæller, at man har valgt at låne pengene af storinvestoren, da det er billigere end at låne dem i banken. Samtidig har klubben investeret i spillere og stadion de seneste år, hvilket har sat skub under udgifterne.

Lånet fra Jan Bech Andersen er da forventeligt heller ikke nok til at kunne svare de løbende udgifter til eksempelvis løn. Derfor har Brøndby IF oven i en kassekredit på 15 millioner kroner.

- Den kommer vi også til at trække på. Og i perioder også et ganske pænt beløb, siger direktøren.

Der vil selvfølgelig også komme penge ind - ikke mindst fra spillersalg. I sommerens transfervindue solgte Brøndby to nøglespillere for samlet nær ved 50 millioner kroner.

- Jeg kan ikke dele, hvornår pengene falder. Men typisk er det sådan, at de kommer i to til tre rater. Så nogle af dem har vi fået og resten kommer senere, siger direktøren.

Over de sidste mange år har Brøndbys økonomi blødt. Siden 2010 er der tabt over en halv milliard. Men økonomien er - trods den manglende likviditet - bedre i balance nu.

- Jeg synes, at vi er på vej mod at skabe nogle gode resultater. I år kommer vi ud i plus. Vores målsætning er også at gå i plus i 2019, siger Jesper Jørgensen.

Med den udvikling skulle der også gerne komme likviditet.

/ritzau/