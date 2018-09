Brøndby låner millioner af sin storinvestor

Fodboldklubben Brøndby har lånt 18 millioner kroner hos Jan Bech Andersen, der ejer en stor del af klubben.

Brøndby IF har kortsigtet lånt 18 millioner kroner hos storinvestoren Jan Bech Andersen. Det skriver klubben via fondsbørsen.

Det oplyses ikke hvorfor, at Brøndby IF har et behov for at låne pengene. Klubben skriver, at man stadig forventer et overskud på 12-22 millioner før skat i år.

Lånet bliver udbetalt over de kommende to måneder og skal betales tilbage senest 30. juni 2019. Det kan dog betales tilbage tidligere.

Jan Bech Andersen ejer ifølge Brøndby IF's hjemmeside 54,2 procent af aktierne i Brøndby.

Brøndby gav i første halvår et underskud på 8,7 millioner kroner. Og mens der altså forventes et solidt millionresultat for hele året, flød der rede penge ud af kassen.

Pengestrømmene i første halvår var negative med 2,5 millioner kroner. Det reducerede de likvide beholdninger - altså kontanter i kassen - til 0,7 millioner kroner.

