Bryggerier ramt af coronakrisen: Ølforbruget styrtdykker

Lukkede restauranter og stop for grænsehandel får danskernes ølforbrug til at falde ifølge Bryggeriforeningen.

Der bliver ikke langet øl over disken på restauranter eller til events i disse uger. Der skyldes tiltagene mod spredning af smitte med coronavirus. Desuden er grænsehandlen stoppet.

Derfor er danskernes forbrug af øl dalet under coronakrisen, lyder det fra Bryggeriforeningen. Ifølge foreningen er forbruget i runde tal faldet med lidt over 40 procent.

Danskerne køber nogle få procent flere øl i butikkerne. Men det gør det ikke op for det betydelige fald i forbruget på blandt andet restauranter.

Ifølge Bryggeriforeningen køber danskerne normalt hver femte øl ude i byen og hver fjerde øl i de tyske grænsebutikker.

- Salget i restaurationslivet er forsvundet. Det gælder også salget på festivaler, til sportsarrangementer og andre events. Oveni kommer, at grænsehandlen er lukket. Det øl, der sælges syd for grænsen, kommer jo fra Danmark og forbruges af danske forbrugere.

- Så når vi trækker forbruget ud, der ligger i restaurationssektoren, til events, sportsarrangementer og i Tyskland, ser vi et fald på over 40 procent, siger Niels Hald, direktør i Bryggeriforeningen.

Han tror ikke, at danskerne har indkøbt store lagre øl, som så forbruges under krisen.

- Det er klart, at lige i forbindelse med, at regeringen indførte restriktioner, var der en vis hamstringsbølge. Men vi kan ikke se, at det var i et omfang, der gør, at folk ligger med store lagre, siger Niels Hald.

Nogle bryggerier leverer helt op til 80 procent af deres øl til barer og restauranter, som nu er lukket ned, og derfor balancerer mange bryggerier nu på randen af konkurs, lyder det.

- Det er en katastrofal situation. Man kan sige, at det er livstruende for mange bryggerier, siger Niels Hald.

Bryggeriforeningen ser derfor gerne, at regeringen sænker den danske ølafgift til EU's minimumsniveau.

Desuden ønsker foreningen en fritagelse for betaling af moms i de kommende seks måneder for både bryggerier og kunderne i restaurations-, hotel- og cafésektoren.

Nogle bryggerier har under krisen valgt at producere håndsprit, men det er ikke noget, der redder bryggeriernes økonomi, fortæller direktøren. Han tilføjer, at bryggerierne ikke tjener penge på håndspritten.

- Det er klart, at håndsprit er ikke noget, der kan redde en virksomhed på hverken kort eller lang sigt. Det gøres primært for at bakke op om det store behov, der er i Danmark for håndsprit, siger Niels Hald.

/ritzau/