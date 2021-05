Bryggeriet Vestfyen vil på finske hænder - men blive i Assens

Bryggeriet Vestfyen har lavet en salgsaftale med finske Olvi Group. Salget er betinget af aktionærers accept.

Bryggeriet Vestfyen har aftalt et salg til den finske bryggerikoncern Olvi Group.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

Aftalen kommer i kølvandet på længere tids dialog mellem parterne, som er kulmineret i et ønske fra Olvi Group om at sikre sig det fulde ejerskab af det danske bryggeri.

Aftalen er derfor betinget af, at Bryggeriet Vestfyens aktionærer takker ja til at sælge deres aktier.

Bestyrelsesformand Poul Bertelsen anbefaler aktionærerne at gå med til salget.

- Olvi er en stærk koncern, hvor vi finder klare værdimæssige sammenfald. Olvi er funderet i et fondsejerskab, og familien bag er til stede i både fond, bestyrelse og virksomhed.

- Olvi ønsker samtidig - og det er vigtigt for os - at bryggeriet fortsat skal ligge i Assens og Indslev, og at det er herfra, at man med den nuværende organisation ønsker at skabe en sund og langsigtet udvikling af Bryggeriet Vestfyen.

- Derfor anbefaler vi et salg, fordi vi på den måde sikrer en stærk og sund udvikling for bryggeriet, siger Poul Bertelsen i pressemeddelelsen.

Salget støttes også af Augustinus Industri, der ejer mindst en fjerdedel af det samlede antal aktier og er den største aktionær i Bryggeriet Vestfyen.

Det Assens-baserede bryggeri har eksisteret siden 1885. De angiver selv at være det fjerdestørste bryggeri på det danske marked.

Bryggeriet Vestfyen står blandt andet bag mærker som Vestfyen, Willemoes, Frejdahl, Indslev og Jolly Cola.

/ritzau/