Bryllupsrejse blev aflyst i lufthavnen efter Thomas Cook-kollaps

1400 kunder er påvirket af rejseselskabet Thomas Cooks konkurs. To af dem var på vej på bryllupsrejse.

Nygifte Karin og Sten Modler Pondal stod mandag morgen i lufthavnen på vej på bryllupsrejse til øen Madeira i Portugal, da deres flyafgang med Thomas Cook Airlines blev aflyst som følge af konkurs.

- Vi har holdt øje med Spies løbende, og så sent som i morges stod der, at de ikke var berørt af strejken. Men da vi ankommer til lufthavnen omkring klokken fem, står der lufthavnspersonale og siger, at flyet ikke letter, fortæller Karin Modler Pondal.

Hun prøvede at komme igennem til kundeservice et par gange uden held. Til sidst fik hun fat i, hvad hun kalder akuttelefonen i Stockholm, hvor en repræsentant for Thomas Cook fortalte, at ingen fly afgår mandag.

- Det er bare så ærgerligt, og vi havde glædet os så meget. Min mand er ikke så berejst som mig, så han har været nervøs. Men han var endelig begyndt at glæde sig, og så sker det her.

- Vi føler os magtesløse, kede af det og frustrerede, siger Karin Modler Pondal.

Alene mandag er 1400 Spies-passagerer påvirket af Thomas Cooks kollaps, da Spies er ejet af Thomas Cook.

Ifølge Karin Modler Pondal stod der omkring 20 andre rejsekunder med Spies i lufthavnen, der havde taget turen forgæves.

Parret tog hjem til Ringsted efter halvanden time i lufthavnen. Spies refunderer deres rejse gennem Rejsegarantifonden, og der vil gå nogle dage, før parret får pengene retur.

- Hvis det bliver til noget, så kan vi godt hive penge ud til en tur til Tyskland, men det er ikke ligefrem drømmebryllupsrejsen. Det er lidt trist.

- Vores bryllup i lørdags var en perfekt dag. Men som man siger, så skal noget gå galt ved et bryllup, og det gjorde der ikke der, så det skal der åbenbart i dag, siger Karin Modler Pondal.

Det, der undrer Karin Modler Pondal mest, er, at de ikke var blevet orienteret om, at flyene ikke gik hverken på appen eller Spies' hjemmeside.

- I morges stod det ikke engang på tavlerne i lufthavnen, at flyene var aflyst. Vi troede, at der ikke var grund til bekymring, siger hun.

Det vides ikke mandag formiddag, hvorvidt rejser med Spies afgår igen. For Spies betyder konkursen en meget usikker fremtid, lyder det fra kommunikationschef i Spies Lisbeth Nedergaard.

/ritzau/