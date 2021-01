Butikslukninger har givet lavere detailsalg i december

Fra november til december faldt detailsalget med 7,7 procent, viser korrigerede tal fra Danmarks Statistik.

Salget i den danske detailhandel er dykket i december, hvor regeringen indførte restriktioner for at dæmme op for spredningen af coronavirusset.

Korrigeret for flere forhold er detailsalget faldet med 7,7 procent fra november til december. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Det faldende detailsalg kan blandt andet forklares med regeringens beslutning om at lukke store dele af detailhandlen. Det skete for at reducere risikoen for spredning af smitte i samfundet.

Beslutningen betød, at storcentre skulle lukke fra 17. december, mens at alle øvrige detailbutikker undtagen dagligvarebutikker og apoteker skulle lukke fra 25. december.

- Det tyder således på, at disse restriktioner har påvirket detailhandlen, skriver Danmarks Statistik.

Med til historien om det faldende detailsalg hører det, at salget i månederne før december har ligget på et meget højt niveau.

Salget har således ligget på niveau med samme måned året før.

/ritzau/