Byggeriet ønsker værn mod social dumping i overenskomst

Mandag har 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri taget hul på de kommende overenskomstforhandlinger.

Bedre værn mod social dumping er et af de krav, som 3F Byggegruppen tager med sig ind til de kommende overenskomstforhandlinger med Dansk Byggeri.

Det fortæller Claus von Elling, der er formand for 3F Byggegruppen, mandag på et pressemøde, som indleder overenskomstforhandlingerne mellem parterne.

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi går efter en rigtig god overenskomst, siger Claus von Elling.

Han kan oplyse, at 3F Byggegruppen, som repræsenterer mere end 57.000 håndværkere, har været ude blandt medlemmerne forud for forhandlingerne for at høre, hvad de har af ønsker til næste overenskomst.

- Vi går til denne runde overenskomstforhandlinger med en solid liste af ønsker, siger formanden.

Blandt nogle af prioriteterne er bedre lønforhold, bedre værn mod social dumping samt et forbedret socialt arbejdsmiljø.

På pressemødet er 3F Byggegruppen også repræsenteret ved næstformand Palle Bisgaard, mens Dansk Byggeri er repræsenteret ved administrerende direktør Lars Storr-Hansen og direktør Peter Stenholm.

Det er de tre personer og Claus von Elling, som er chefforhandlere i de kommende overenskomstforhandlinger.

