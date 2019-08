Carlsberg øger salget efter stor fremgang i Kina og Vietnam

Carlsberg sælger for flere penge i Asien, mens salget ikke rykker i Vesteuropa.

Årets første seks måneder har budt på fremgang for Carlsberg, der særligt er vokset i Asien.

Det danske bryggeri, der er det tredjestørste i verden, solgte for 33 milliarder kroner i årets første halvdel. Det er to milliarder kroner højere end samme periode året før.

Det viser Carlsbergs regnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.

Samlet er salget steget 24 procent i Asien. Bryggeriet fremhæver en god udvikling i lande som Kina, Vietnam og Laos.

Desuden går salget af de lidt dyrere øl frem, hvilket er et centralt element i Carlsbergs strategi, hvor det vil have forbrugerne til at betale lidt mere for de våde varer, da der er bedre indtjening at hente.

Carlsbergs overskud er samtidig øget med 659 millioner kroner til 3,54 milliarder kroner.

Carlsberg havde allerede i sidste uge løftet sløret for, at salget var gået bedre end ventet i første halvdel af året, da bryggeriet opjusterede forventningerne til overskuddet i 2019.

