Carlsberg-topfolk kendte til mistanke om bestikkelse i to år

Trods henvendelse om bestikkelse for to år siden gik Carlsberg-topfolk ikke til myndighederne.

Flere topfolk i Carlsberg, heriblandt topchef Cees ’t Hart, blev tilbage i 2017 og 2018 advaret om, at der foregik bestikkelse i bryggeriets indiske datterselskab, men undlod at involvere myndighederne.

Det skriver Berlingske på baggrund af dokumenter, som avisen er i besiddelse af.

Kommunikationen mellem de Carlsberg-ansatte tog afsæt i, at en ledende medarbejder mente, at han uretmæssigt havde mistet sit job.

Derudover gjorde han opmærksom på, at der fandt omfattende bestikkelse af lokale embedsmænd på et indisk Carlsberg-bryggeri sted, skriver avisen.

På den baggrund iværksatte Carlsberg-ledelsen en advokatundersøgelse, men selskabet undlod at involvere myndighederne.

Til Berlingske siger professor i strafferet ved Københavns Universitet Thomas Elholm, at det havde været oplagt at gå til myndighederne.

Han mener, at man burde have interviewet indiske embedsmænd, som har en central position i sagen.

Lotte Helms, der underviser i strafferet og kriminalret ved Syddansk Universitet, vurderer dog samtidig, at Carlsberg ikke var juridisk forpligtet til at gå til myndighederne.

Over for Berlingske fremhæver Carlsberg, at dokumenterne stemmer overens med Carlsbergs forklaring hidtil.

- Som vi hele tiden har sagt, blev vi i 2017 af en utilfreds tidligere medarbejder fra Hyderabad konfronteret med anklager om uretmæssig fyring og beskyldninger om bestikkelse tilbage i 2015-16, skriver informationschef Kasper Elbjørn til avisen.

Elbjørn lægger vægt på, at Carlsberg blev udsat for afpresning, men iværksatte en omfattende undersøgelse.

Sagen handler om, at topfolk i Carlsbergs indiske datterselskab systematisk skal have betalt indiske embedsmænd kontantbeløb under bordet.

Det viser omfattende materiale ifølge Berlingske.

Avisen skriver, at betalingerne ifølge eksperter ligner bestikkelse.

Pengene under bordet er ifølge Berlingske afleveret kontant til en række embedsmænd, der fører tilsyn med og udsteder tilladelser til bryggerierne i Indien.

Betalingerne skulle sikre et indisk Carlsberg-bryggeri hurtigere sagsbehandling og nemmere produktionsvilkår.

/ritzau/