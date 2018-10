Carlsberg undersøges for kartelmistanke i Indien

Tre bryggerier, herunder Carlsberg, undersøges for at aftale priser i Indien, skriver Reuters.

Carlsbergs kontor i Indien er blevet ransaget. Bryggeriet er sammen med to andre - United Breweries og AB Inbev - mistænkt for kartelvirksomhed.

Det siger tre kilder med viden om sagen til Reuters.

Undersøgelser af bryggerierne har stået på i mere end ét år.

Ifølge en af kilde viser mailkorrespondancer mellem bryggerierne, at de har aftalt at samstemme deres priser.

Ingen af de tre bryggerier ønsker over for Reuters at kommentere sagen.

Carlsberg har foreløbig ingen kommentar til Reuters-historien, fortæller pressechef Kasper Elbjørn til Ritzau Finans.

