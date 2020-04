Carlsbergs salg går frem i Sverige og Hviderusland under corona

Carlsbergs salg har klaret sig godt i lande med få eller ingen restriktioner for at begrænse coronavirus.

Coronavirusset har sat sit tydelige præg på Carlsbergs salg i starten af 2020, hvor coronavirusset ramte store dele af verden, hvilket samlet set har sendt salget ned.

Carlsbergs salg har overordnet set været bedst i lande, hvor der er indført få restriktioner, og hvor de er indført relativt sent i udbruddet.

Omvendt har det været hårdt ramt i lande, der var hurtige til at indføre restriktioner, og hvor Carlsberg har et stort salg til restauranter, caféer og barer.

Carlsberg er for eksempel gået frem i Sverige, der i modsætning til mange andre lande har haft en relativt liberal tilgang til at begrænse smitten med coronavirus. Blandt andet har barer og restauranter fortsat været åbne.

Der har også været vækst i Kroatien og Bulgarien. I de tre lande er salget steget med nogle få procenter i årets første tre måneder. Der bliver ikke sat beløb på.

Det samme billede gør sig gældende i Hviderusland, der som det eneste land i Europa ikke har indført restriktioner for at inddæmme virusset overhovedet. Der bliver for eksempel stadig spillet fodbold i landet.

Hvideruslands præsident, Alexander Lukasjenko, har flere gange gjort grin med andre lande, der har iværksat omfattende foranstaltninger mod pandemien.

Lukasjenko har sagt, at coronavirus kan bekæmpes ved til at drikke vodka, køre traktor eller gå i sauna.

Carlsberg nævner ikke specifikt salgsudviklingen i beløb Hviderusland, men fortæller, at salget har fået en god start på året. Øllene er solgt til dyrere priser - og der været et højere salg af de lidt dyrere mærker.

Hviderusland er en del af regionen Østeuropa, og her har fremgangen dog været størst i Kasakhstan, på trods af at landet har indført restriktioner, som betyder, at størstedelen af restauranter og caféer er lukket ned.

Samtidig er der forkortede åbningstider i butikker i byer, som er sat i karantæne.

Carlsbergs salg er samlet set faldet med knap en milliard kroner til 12,9 milliarder kroner. Det er omkring syv procent lavere end året før.

/ritzau/